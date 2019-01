CU-SGP Brabant: Kappen met drugs

„Lieve xtc-gebruikers. Het is 3:39 uur. Vanaf 18:00 uur hebben we gewerkt om het afval van jullie pilletjes op te ruimen.”

Met deze tweet, die veel tongen losmaakte, tekende boswachter Erik de Jonge vorig jaar de problematiek rond dumpingen van drugsafval in Noord-Brabant.

De Jonge, boswachter in west-Brabant, was vrijdagmiddag een van de sprekers op een symposium over de aanpak van drugscriminaliteit, georganiseerd door ChristenUnie Gelderland en CU-SGP Noord-Brabant.

Iedere week treft hij gemiddeld tussen de vijf en 25 dumpingen aan in zijn werkgebied. „De helft daarvan is afval van hennepteelt. Een klein deel is afkomstig van xtc, maar dat zijn wel de vervelendste gevallen.”

Volgens Caspar Hermans, directeur van de taskforce criminaliteit Brabant-Zeeland, draait het in de drugswereld alleen om geld. „Het zijn miljoenenbedrijven, multinationals. De politiek zet daar een houding tegenover waarbij het ook om geld draait. Dat is echt te mager.”

Over burgemeesters die de drugsproblematiek durven aanpakken is hij vol lof. „Door hen is de verbinding met burgers snel gemaakt.” CU-senator Mirjam Bikker beaamt het belang van die verbinding: „Burgers moeten weten: als ik slachtoffer ben van drugscriminaliteit, dan vind ik de overheid aan mijn zijde.”

De initiatiefnemers van het symposium, het Gelderse Statenlid Dirk Vreugdenhil en het Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil, vinden dat er meer aandacht moet komen voor de slachtoffers van drugscriminaliteit, en maken zich sterk voor „kwetsbaren in de drugswereld”.

Dirk Vreugdenhil: „Op het gebied van een weerbare samenleving is er echt nog een wereld te winnen. Mensen die vastgezogen zitten in de drugswereld, daar wil ik het voor doen.”

Voor de aanpak van de problematiek is het volgens hem nodig dat gedupeerden worden geholpen, overheden samenwerken, en alternatieven worden geboden aan jeugd die ingezet wordt door drugscriminelen.

Onconventioneel

Yoeri van der Lugt, directeur van Stichting Herstelling, sluit zich hierbij aan. Hij begeleidt zowel daders als slachtoffers van drugscriminaliteit. De aanpak van de stichting mag dan onconventioneel zijn, Van der Lugt is ervan overtuigd dat het werkt.

De jongeren, die door de rechter of sociale dienst naar de stichting worden gestuurd, krijgen structuur en regelmaat bijgebracht. Bij sommige onderdelen krijgen de deelnemers begeleiding van marineveteranen.

„Het is een stevige aanpak, dat schuif ik niet onder stoelen of banken. Maar we willen alleen mensen hebben die succes willen behalen, en die bereid zijn daarvoor moeilijke momenten te doorstaan.”

Verkiezingscampagne

Beide Statenleden geven de drugsproblematiek een plaats in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Hermen Vreugdenhil: „Voor ons is het een van de grote punten.” Onder de slogan ”Kappen met drugs” gaat de CU-SGP-combinatie campagnevoeren in Noord-Brabant.

Hoe een christelijke partij zich onderscheidt op het thema drugs? „Er is geen partij die durft te zeggen dat er geen vergunning gegeven moet worden aan festivals waar pillen gebruikt worden. Maar je moet de drugsproblematiek bij de bron aanpakken, het morele kompas moet om.”

De broers kijken met vertrouwen, maar ook met zorg naar de toekomst. „Den Haag zal structureel met veel meer geld over tafel moeten komen”, zegt Hermen Vreugdenhil. Zijn broer: „Drie jaar geleden hebben we een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd. Als het nodig is, zitten we hier over drie jaar weer.”