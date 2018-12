Werkvakanties verbinden jongeren wereldwijd

Kritiek op werkvakanties is pijnlijk voor de jongeren en lokale mensen die samen gemeenschappen in de niet-westerse wereld versterken. Ze beschadigt ook de projectpartners, die veel baat hebben bij de projecten.

Door de pers worden enkele misstanden rond werkvakanties genoemd. Een ervan is dat er, aangejaagd door de vrijwilligersindustrie, weeshuizen ontstaan voor commercieel gewin. Een andere misstand is dat er hechtingsproblematiek kan optreden bij kleine kinderen, als ze steeds weer nieuwe vrijwilligers als verzorger krijgen. Deze misstanden zijn serieus te nemen en het is goed dat ze tegengegaan worden.

Toch geloven wij in werkvakanties en vrijwilligerswerk. Wij zijn ervan overtuigd dat het verbinden van westerse en niet-westerse jongeren nodig is. De samenlevingen worden internationaler en de vraagstukken van deze tijd zijn wereldwijde problemen. Het is daarom essentieel dat alle jongeren wereldervaring krijgen en wel zo, dat ze de ander niet leren kennen als ”vluchteling”, als ”arme” of als ”tegenstander”, maar als waardevol mens, als medemens.

Duurzaam

Stichting Livingstone werkt in lokale gemeenschappen samen met schooldirecteuren, predikanten, politieagenten, zendingswerkers en burgemeesters. Zij staan midden in hun samenleving.

Lokale gemeenschappen hebben lokale vraagstukken. Er kan behoefte zijn aan basisvoorzieningen of aan een (vak)school. Mensen kunnen problemen hebben met werk en inkomen. Ook als het gaat om de zorg voor ouderen of kinderen, kan hulp nodig zijn.

Onze lokale partners weten wat er nodig is. Zij willen dat hun gemeenschap zich ontwikkelt en maken goed doordachte plannen, die met enthousiasme ondersteund worden. Deze partners laten een duurzame betrokkenheid zien. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Voor de projectleiders gelden wij als een betrouwbare, duurzame partner. We werken met onze jongerenteams mee aan hùn plannen en onder hùn leiding. Met gezamenlijke energie zetten we ons in om de lokale gemeenschap te helpen in haar ontwikkeling. Maar organisaties ter plaatse zijn en blijven eigenaar van de projecten. Je zult nooit een ”made by Livingstone”-bord zien op een gebouw.

De lokale economie vaart wel bij de inzet van onze teams. Van aannemer tot kruidenier: ze leveren meer diensten en producten als onze teams hun inbreng hebben.

Solidariteit

Door de samenwerking met Livingstone werden onze lokale partners en hun scholen, kerken en maatschappelijke organisaties zelfstandiger. Ook zagen we duizenden kinderen extra naar school gaan en meer jongeren (vak)diploma’s halen.

Dat we voor en door jongeren werken, is een bewuste keus. Werkvakanties zijn er niet omdat jongeren efficiënte en voordelige werkkrachten zouden zijn. Het gaat om de verbinding. We laten jongeren zien dat je in gelijkwaardige contacten veel voor elkaar kunt betekenen, dwars door cultuurbarrières heen, en kunt ervaren hoe belangrijk solidariteit met en respect voor anderen is. Dat het zo werkt, bewijzen de verhalen, foto’s en video’s van jongeren die aan een werkvakantie deelnamen.

De auteur is directeur van Stichting Livingstone.