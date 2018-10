Kom werken in het onderwijs en vorm je leerlingen

Werken in het onderwijs is geen baan maar je leven, stelt werkgroep ”Meer leraren in het PO”.

Valentijnsdag, warmetruiendag, complimentendag, Moederdag, boomfeestdag. Bijna dagelijks staat er wel iets bijzonders centraal. Waarom dan ook nog eens een Dag van de Leraar? Omdat er alle reden is om vandaag bij dit bijzondere beroep stil te staan: weinig mensen hebben zo’n grote impact op het leven van een kind.

„Een beetje verlegen lopen vier stoere jongens van tien jaar mijn lokaal binnen. Vol trots en een beetje geheimzinnig lachend, overhandigt een van de jongens mij een kaart met twee poppetjes erop ‘ge-3D-t’. „Kijk, dat zijn uw vriend en u! En we hebben ze zo geplakt dat ze ook nog eens heel verliefd naar elkaar kijken!” In gouden priegel-plakletters staan onze namen onder de scheel kijkende poppetjes. „Er staat ook nog wat in!” Twee van de vier jongens rennen hard weg. Ik open de kaart en lees: „Voor de aller-aller-allerliefste juf.” Ik kijk glimlachend omhoog en de stoere jongens zijn weg. Een kaart met een gouden randje.”

Mythes

Zo’n ervaring uit de praktijk is toch prachtig? Helaas zijn er vele mythes over werken in het onderwijs: ”onderwijs is voor softies”, ”er zijn geen carrièremogelijkheden” en ”de werkdruk is heel hoog”.

Of het onderwijs echt voor softies is? Je geeft dagelijks leiding aan een groep van 25 kinderen. Elk met hun eigen karaktertrekken. Ga er maar aan staan. Je bent immers een rolmodel voor je groep. Iedere dag kijken zo’n vijftig ogen je vol vertrouwen en verwachting aan.

Bovendien werk je aan stevige doelen. Nee, natuurlijk niet zoals in het bedrijfsleven. Zo van: verkoop deze week zoveel producten. De doelen in het onderwijs liggen hoger en dieper: kinderen vertellen van zonde, maar ook van genade. Over Adam én over Christus. Hen tot bloei laten komen, vormen en voorbereiden op een plek in de maatschappij.

Die opdracht voor de leerkracht staat haaks op de moderne levensstijl. In het Nederland van nu schijn je pas echt gelukkig te zijn als je het zakelijk gezien ‘gemaakt hebt’. De Bijbel toont ons een ander perspectief: leven tot Gods eer en tot heil van onze naaste.

Dat kan trouwens prima gepaard gaan met een mooie loopbaan. Net als in andere sectoren zijn er binnen het onderwijs volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te groeien in je functie of door te groeien naar een leidende rol binnen de school. Over het salaris mogen we overigens ook tevreden zijn. In de eerste jaren verdien je zeker niet minder dan in het bedrijfsleven.

Klinkt goed, toch? Ja, horen wij soms, dat is wel zo, maar de werkdruk in het onderwijs is zó hoog dat de lol er gauw van af is.

Toegegeven, werken in het onderwijs is niet voor watjes. Het gaat om een verantwoordelijke baan. En iedereen wil wat van je: leerlingen, hun ouders, collega’s, de directie, de overheid. Je komt voor stevige uitdagingen te staan: hoe buig je bijvoorbeeld de sfeer in een roerige klas om? Of hoe zorg je dat iedereen betrokken is? En wat doe je aan dat kind met die negatieve levenshouding?

Teamgeest

Allemaal lastige vragen. Maar: op school sta je er niet alleen voor. De teamgeest is op de meeste scholen sterk. Je werkt samen aan het beste onderwijs voor alle leerlingen. Vraagstukken bespreek je dan ook met elkaar. Ouders en andere belanghebbenden zijn mensen die net als jij geven om de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Samen zoek je voor hen het beste. Dat zorgt voor een bepaalde samenhorigheid en sfeer die nergens anders te vinden is.

Als leraar doe je in een korte tijd veel levenswijsheid en mensenkennis op. Je krijgt te maken met alle facetten van het leven: vreugde bij de geboorte van een broertje of zusje van een van je leerlingen. Rouw om het overlijden van een opa of oma. Vrolijkheid om goede resultaten, tranen bij kinderen bij wie het tegenzit.

Je bent als leraar van doorslaggevende betekenis voor kinderen, maar ook voor de hele maatschappij. Je leerlingen breng je de wezenlijke dingen van het leven bij door hen te wijzen op de kernwaarden vanuit Gods Woord. Wij hebben regelmatig leraren gehoord die van een oud-leerling te horen kregen: „U heeft echt indruk op mij gemaakt, ik moet nog altijd aan u denken als ik...” Dat maakt het onderwijs uniek. Je werkt mee aan een ontwikkeling die het hele leven doorgaat en hebt dus echt invloed. Het is bijzonder om het vertrouwen van anderen te krijgen om een dergelijke rol van betekenis te spelen in het leven van een kind.

Leraar worden is een studie, leraar zijn en blijven is een kunst. Want werken in het onderwijs is geen baan, maar je leven.

In de werkgroep ”Meer leraren in het PO” participeren basisschooldirecteuren en de organisaties Driestar educatief, het Hoornbeeck College, Kersten Onderwijs Centrum, RMU-GOLV en de VGS.