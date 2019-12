Klas vol gapende leerlingen verleden tijd

Vanaf het begin van dit schooljaar starten de lessen op het Greijdanus College in Enschede niet meer om half negen maar om half tien. Dat is een bewuste keuze. Directeur Martin Brouwer: „De scholieren zijn wakkerder en meer gefocust op leren.”

De leerlingen van de Enschedese middelbare school worden elke dag om negen uur bij hun mentor verwacht. Daar beginnen ze de dag met een gezamenlijk moment. Een halfuur later starten de lessen. Om kwart over drie zit de schooldag er weer op.

Naast de starttijd is ook de onderwijsvorm op het Greijdanus College aangepast. Hoe wordt er nu lesgegeven?

„Normaal gesproken volgen alle leerlingen alle lessen en werken ze allemaal hun boek van links tot rechts door. Wij willen ze graag meer eigen verantwoordelijkheid geven.

De scholieren krijgen daarom de vrijheid om zelf te beslissen of ze de les bijwonen of de leerstof op een andere manier –bijvoorbeeld door zelfstudie– tot zich nemen. Natuurlijk ligt het erg aan de leerling hoeveel vrijheid hij krijgt.

Voor deze vorm van onderwijs hadden we een zogenaamd vierkant rooster nodig; een rooster waarin elke dag alle lestijden hetzelfde zijn. We hebben er toen voor gekozen om de school niet om half negen, maar negen uur te laten starten.”

Waarom?

„Uit onderzoek blijkt dat het puberbrein wel vaart bij een latere start van de dag; jongeren zijn dan actiever en meer gefocust.”

Hoe wordt de tijd tussen negen uur en half tien ingevuld?

„Als christelijke school beginnen we met een dagopening. Daarna nemen we het dagprogramma door. Omdat niet alle leerlingen dezelfde lessen volgen, biedt zo’n moment structuur, duidelijkheid en rust. Om half tien duiken de leerlingen hun boeken in. Het brein moet dus een uur later aan de slag dan eerst het geval was.”

Merkt u al effect?

„Jazeker. Sowieso zien we veel minder gapende jongens en meiden. Daarnaast kunnen de leerlingen zich makkelijker op de lesstof concentreren.

Harde data over de effecten hebben we nog niet. Het hele onderwijsconcept is natuurlijk ook veranderd, waardoor een vergelijking met de situatie voor de zomervakantie ook wel lastig is.”

Zijn ouders blij met de latere start?

„Jazeker. Ik hoor regelmatig dat ze het fijn vinden dat er ’s morgens minder hectiek in huis is.”

En de docenten?

„Die zijn ook positief. Ze overleggen nu vaak met elkaar voordat de lesdag begint. Daar hadden ze eerder minder tijd voor.”

Start u ook een uurtje later?

„Nee, dat niet. Ik begin gewoon op dezelfde tijd als voor de zomervakantie.”

