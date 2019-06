Snelle hap voor zwervende wolf, wild voor de blijver

Hoe kan het dat wolven op de Veluwe geen schapen doden en zwervende soortgenoten wel? „Een zwervende wolf ziet schapen als fastfood. Als hij zich eenmaal gevestigd heeft, leert hij zijn oorspronkelijke prooi bejagen: wild.”

Maandag werd bekend dat een tweede wolvin langer dan een half jaar in hetzelfde gebied woont: de Midden-Veluwe. Op dat moment krijgt het beest de status ‘gevestigd’. „Ze is erachter gekomen dat er meer dan voldoende voedsel is en voelt zich er thuis”, legt wolvenkenner Hugh Jansman van het Wageningen Environmental Research (WUR) uit.

De eerste gevestigde wolf op de Noord-Veluwe heeft inmiddels ruim vier maanden gezelschap van een mannetje. „Eigenlijk kun je die ook als gevestigd beschouwen. De kans is uiterst klein dat hij nog vertrekt nu hij een partner en een leefgebied heeft gevonden”, zegt Jansman. Hij noemt het „ waarschijnlijk” dat het paar inmiddels jongen heeft.

De drie wolven op de Veluwe hebben al die maanden alleen maar wild op het menu gehad. Geen enkel schaap. „Ik woon in de buurt van een schaapskudde in wolvengebied. Deze winter stonden ’s nachts enkele schapen onbeschermd buiten. Vlakbij zijn wel resten gevonden van een jong edelhert, maar de schapen zijn met rust gelaten.”

Hoe kan dat? Jansman: „Een volwassen wolf eet het liefst wilde hoefdieren. Dat is zijn ‘inprint’, dat leert hij van zijn ouders. Maar het kost tijd en energie om zonder steun van papa of mama een edelhert te vangen. Zolang een jonge wolf op zoek is naar een partner en een leefgebied, gunt hij zich die tijd niet. Hij legt immers tientallen kilometers per dag af en ziet schapen dan als fastfood. Voedsel dat makkelijk te verkrijgen en te eten is.”

Schapen gedood

Uit het laatste overzicht dat Bij12 –de organisatie die schades door wolven afhandelt– op 28 mei publiceerde, blijkt dat er in de periode tussen maart 2015 en maart 2019 vijftien verschillende zwervende wolven zeker 233 schapen hebben gedood. Het meest gebeurde dat in Overijssel: 26 keer. Daarna volgen Drenthe (19 aanvallen), Friesland (6), Groningen (5), Limburg (4) en Gelderland (2). In het Brabantse Helenaveen, het Utrechtse Bunschoten en in Zeewolde in Flevoland is één keer een wolvenaanval geweest.

Opvallend is ook het verschil in aantallen gedode schapen per keer. Op 13 juni vorig jaar was de wolvin die nu op de Noord-Veluwe woont nog aan het zwerven. Ze doodde of verwondde in het Overijsselse Laag-Zuthem 31 schapen in één nacht. De eigenaar kreeg daar via het Faunafonds bijna 4.000 euro vergoeding voor. Jansman: „Dit heet ”surplus-killing” vergelijkbaar met een vos die in een kippenhok alle kippen doodbijt en er maar één of twee meeneemt. Zolang er beweging is, kan een roofdier blijven bijten.”

Deze wolvin, genummerd als GW998f, heeft als zwerver wel vaker veel slachtoffers in één keer gemaakt. Op 16 mei vorig jaar doodde ze in het Groningse Marum vijftien schapen. Dertien dagen later greep ze in Hollandseveld, Drenthe, elf schapen in één nacht. Maar sinds ze in augustus op de Noord-Veluwe rondloopt, heeft ze nog niet één schaap gepakt. Wel edelherten, reeën en zwijnenbiggen.