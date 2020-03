Papier drukken op bermgras N11

De laatste jaren heeft Drukkerij Holland in Alphen aan den Rijn flink geïnvesteerd in duurzaamheid. Toch deed het bedrijf mee met de duurzaamheidsscan. Op welke punten valt er nog winst te behalen?

Met het overgaan op groene stroom en LED-verlichting heeft directeur Herrejan Veenema (45) met zijn bedrijf al de nodige stappen gezet wat duurzaamheid betreft. „Maar we zijn er nog lang niet. Dit scanrapport zal ons zeker helpen”, aldus Veenema.

Een concrete aanbeveling gaat over de twee persluchtcompressoren in het pand. Dit zijn apparaten die de luchtkwaliteit verbeteren door lucht aan te zuigen. De een staat in de pompenkamer, de ander in de productieruimte. De laatstgenoemde is het zuinigst qua energie. Maar omdat het apparaat behoorlijk wat lawaai maakt, koos Veenema ervoor om vooral de compressor in de pompenkamer te laten draaien.

Daarom adviseerde consultant René Waggeveld om de compressor in de productieruimte van een geluidsisolerende omkasting te voorzien. Omdat de geluidsoverlast dan is verdwenen, kan deze milieuvriendelijkere compressor voortaan op volle toeren draaien.

Toch zal Veenema dit concrete advies niet overnemen. „De consultant zei dat de compressor ook de nodige warmte genereert. Toen kwam ik op het idee om deze compressor te verhuizen naar de ernaast gelegen opslagruimte, dan is daar geen verwarming nodig. De omkasting hoeft dan ook niet meer, want daar is toch haast nooit iemand aanwezig; twee vliegen in één klap.”

Isolatie

Een andere aanbeveling van de consultant: verbeter de isolatie van de gebouwschil van het kantoorgedeelte. De eerste verdieping van het gebouw is namelijk voorzien van aluminium kozijnen met enkel glas en daarbij is het dak slecht geïsoleerd. Maar hier kan Veenema niet zomaar mee aan de slag. Drukkerij Holland huurt namelijk een deel van een bedrijfsverzamelgebouw. De bal ligt dus bij de verhuurder.

Als de kozijnen worden vernieuwd, dubbel glas wordt geplaatst en nieuwe dakisolatie wordt aangebracht, levert dit volgens de consultant een jaarlijkse aardgasbesparing van zo’n duizend kubieke meter op. Voor Veenema genoeg reden om hierover met de verhuurder in conclaaf te gaan.

Het grootste project waar Veenema –in samenwerking met een ander bedrijf– mee bezig is, is het maken van een eigen duurzame papiersoort: Veezel. Die moet de reguliere papierstroom vervangen. Veezel bestaat uit gerecycled Nederlands papier en uit gras dat letterlijk uit de berm van de nabij gelegen N11 afkomstig is. Het product is nog niet uitontwikkeld: het is de bedoeling dat het aandeel bermgras steeds groter wordt. Een groeiend aantal bedrijven toont interesse in het gebruik van Veezel. Ook de provincie Zuid-Holland neemt de papiersoort inmiddels af. „Het begint echt te draaien”, vertelt Veenema tevreden.

Actieradius

Toch loopt Veenema bij het duurzaam ondernemen ook nog weleens tegen dilemma’s aan. Zo maakt de drukkerij zoveel mogelijk –als is dat nog beperkt– gebruik van emissieloos transport om bestellingen bij klanten af te laten leveren. „De actieradius van deze elektrische busjes ligt niet bijster hoog. Dus soms moet er twee keer worden gereden naar een klant. Met regulier transport zou dat maar één keer zijn. Dan vraag ik mezelf af of het wel zo verstandig is om een chauffeur twee keer te laten rijden. Vanuit economisch oogpunt is hij dan niet bepaald efficiënt met zijn tijd bezig.”

Zijn geloofsovertuiging sterkt Veenema in zijn duurzaamheidsambities. „We hebben vanuit de Bijbel de opdracht gekregen om de aarde te bouwen en te bewaren. Nu ik zo met duurzaamheid bezig ben, word ik me er steeds bewuster van dat we actief moeten zorgen voor de schepping.”

Tips voor de consument

Waar komt jouw papier en karton vandaan? Ga voor FSC-gecertificeerd papier;

Printen is vaak niet nodig. Lees documenten vlot op je pc op volledig scherm door op F11 te drukken.

Let op het TFC-keurmerk. Papier met dit stempel is niet gebleekt met chloor en dat is beter voor het milieu;

Ga voor een zwart-wit-printer. In kleur printen is lang niet altijd nodig. Hoe minder inktpatronen, hoe groener.

Waggeveld. beeld RD

„Investeer in zonne-energie”

Er wordt bij Drukkerij Holland zelf geen energie opgewekt, stelt René Waggeveld van Blueterra vast. De energieadviseur weet te vertellen dat de drukkerij het platte dak graag wil gebruiken voor zonnepanelen, maar hij denkt dat dit hiervoor qua constructie mogelijk niet geschikt is. Waggeveld raadt aan dit nader te laten onderzoeken.

Daarnaast stelt hij vast dat het dak en de achtergevel van de productieruimte slecht zijn geïsoleerd. Door de relatief hoge interne warmtelast tijdens productie en de lager ingestelde ruimtetemperatuur is circa 50 procent van het jaar geen verwarming nodig. In de resterende maanden zou een reductie van circa 2000 kubieke meter aardgas mogelijk zijn, berekent Waggeveld.

Voor het realiseren van deze besparing is een forse investering nodig: een grote lichtkoepel in het dak. De gebouweigenaar zal voor de kosten hiervan moeten opdraaien. Deze uitgave kan worden ‘terugverdiend’ door de huurprijs te verhogen. Het energiegebruik voor Drukkerij Holland zal dan fors dalen, maar deze daling in energiekosten zal zeker niet opwegen tegen de stijging van de huurkosten, verwacht Waggeveld.