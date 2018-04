Prostasol bevatte stiekem DES-hormoon

In het kruidenextract Prostasol is in het verleden enkele malen het verboden synthetische hormoon diëthylstilbestrol (DES) aangetroffen.

DES werd ooit voorgeschreven als middel tegen miskramen. Naar later bleek, zorgde het hormoon voor ernstige gezondheidsproblemen, vooral bij de dochters van deze vrouwen.

In het RD van 31 maart stond een artikel over het voedingssupplement Prostasol als alternatief middel voor mannen met uitgezaaide prostaatkanker. In een gevalsbeschrijving vertelde een patiënt over zijn positieve ervaringen met het kruidenextract van een Zwitserse producent en kwam ook een farmacoloog aan het woord.

Later bleek de redactie, daarop gewezen door een ter zake kundige abonnee, dat in partijen Prostasol in het verleden het verboden hormoon DES is aangetroffen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een potje Prostasol dat in 2010 werd onderzocht door het Rikilt, een Nederlands onderzoekslaboratorium.

De zaak kwam aan het rollen doordat de patiënt die het middel gebruikte last kreeg van borstvorming, waarvoor hij moest worden geopereerd. Zijn arts kreeg argwaan en liet door het lab nauwkeurig bepalen wat de bestanddelen in de pillen waren. Daaruit bleek dat ze het DES-hormoon bevatten. Dit stond niet vermeld op de ingrediëntenlijst. De patiënt had de pillen op internet besteld.

In een vakbericht voor Duitse artsen en apothekers uit 2010 wordt daarnaast gewezen op twee gevallen van mannen die Dr. Donsbach’s Prostasol gebruikten. Eén man kreeg een longembolie, de andere trombose in zijn been, bleek uit literatuuronderzoek via de medische databank PubMed. Deze complicaties kunnen volgens de auteur te maken hebben met de in het middel aanwezige kruiden. Een andere verklaring kan volgens de auteur zijn dat er in het middel dat de mannen gebruikten stiekem DES was bijgemengd.

Omdat Prostasol een voedingssupplement is en geen geneesmiddel, valt het niet onder de strenge Geneesmiddelenwet en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar onder de minder stringente Warenwet. Dat heeft gevolgen voor het toezicht en de controles.

Kruidenpreparaten als Prostasol kennen wereldwijd verschillende producenten en zijn niet gepatenteerd. Dat kan erin resulteren dat de inhoudsstoffen van het middel per producent verschillen. Ook bestaat het risico op toevoeging van verboden stoffen.

De risico’s van het bestellen van medicijnen of voedingssupplementen op internet zijn bekend. De redactie wijst er daarom met nadruk op dat mannen die overwegen Prostasol te gaan gebruiken dit middel uitsluitend betrekken op voorschrift van hun behandelend arts en niet lukraak via internet.