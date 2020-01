Vrijwilliger Bijbelkiosk Oud-Beijerland: Ik ga gelijk een gesprek aan

De Bijbelkiosk in Oud-Beijerland wordt bemand door gedreven vrijwilligers. „We wijzen mensen er op waar het nu echt om gaat in het leven.”

De winkel op ”de dijk”, zoals de Hoeksche Waarders die noemen, staat helemaal vol. Bijbels, dagboeken, kerstkaarten en cd’s vullen de wanden. Het gesprek is beneden, daar is ruimte om te zitten, boven in de winkel niet.

De Bijbelkiosk wordt geëxploiteerd door een stichting. Voorzitter Rob Bremer vertelt hoe de kiosk in de loop van de jaren al op vier plekken heeft gezeten. „Het begon in 1985 bij een echtpaar thuis, in Piershil. De winkel heette toen nog Bijbelkiosk ”Het levende Woord”. Daarna verhuisde het echtpaar naar de Haven in Oud-Beijerland. Na jaren aan de Haven brandde de winkel af. Toen het echtpaar naar Zuid-Afrika emigreerde om daar zendingswerk te gaan doen, kwam de winkel op de huidige plek.

In totaal zijn er vijftien vrijwilligers bij de winkel betrokken –afkomstig uit verschillende kerken in de Hoeksche Waard– onder wie Fija Vermaas en Marianna de Kruif-Poortvliet.

„Alle Bijbels die op de markt zijn, hebben we in huis, zegt De Kruif. „Het zijn er zoveel dat het soms lastig kiezen is. Mensen die opgroeiden met de Bijbel weten wel welke ze willen. ”

Vermaas: „Mensen zonder basis in het geloof geven we een eenvoudige Bijbel. Denk aan de BasisBijbel of de Bijbel in Gewone Taal.”

Het woord ontlezing valt. Die ontwikkeling is een bedreiging voor de Bijbelkiosk. Jongeren lezen minder en bestellen liever online dan dat ze naar de winkel komen. Daarom is het assortiment in de loop van de jaren verbreed. Er zijn nu ook Bijbelstudieboeken, kinderboeken en allerhande cadeauartikelen te koop.

Ondertussen is het in de winkel druk. Een oudere man komt behoedzaam binnen, wandelstok in de ene hand en een boodschappentas in de andere hand. Hij komt een dagboek halen. Een jonge moeder zoekt een cd uit. Haar zoon speelt onder de tafel rustig met Lego. Een stel dames verzamelt een stapel boeken voor een basisschool.

De sfeer in de winkel is goed, vertellen de vrijwilligers. De Kruif: „We zijn er voor elkaar en samen zijn we er voor de mensen. We staan ook ergens voor. Als klanten binnenkomen, zie je ze soms wat dralen. Ik knoop gelijk een gesprekje aan. Mensen kunnen maar zo ergens mee zitten. Dan praten we samen en drinken we een bakje thee. Als het zo uitkomt, bidden we met ze. We willen bemoedigen en over het geloof praten, niet alleen boeken verkopen.”

Zuidplein

De Bijbelkiosk in het centrum van Oud-Beijerland trekt bezoekers uit de wijde regio. Bremer: „Vroeger was er ook een Bijbelwinkel op het Zuidplein in Rotterdam, maar die is er niet meer. Klanten van die winkel komen nu naar ons.”

De Kruif: „In deze winkel denken we positief. We wijzen mensen er op waar het in hun leven echt om gaat.”

serie

Bijbelshops

Een serie inkijkjes in Nederlandse Bijbelwinkels. Wie staat er achter de toonbank, wat staat er op de planken en wie loopt er zoal binnen? Dit is deel 3.