Vrije hervormd Scherpenisse zoekt aansluiting bij HHK

De vrije hervormde gemeente te Scherpenisse wil zich aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Dat maakte de kerkenraad van de Zeeuwse gemeente donderdag bekend. „De manslidmatenvergadering heeft op dinsdag 29 september op voorstel van de kerkenraad besloten terug te keren tot de Hersteld Hervormde Kerk, die hij in confessioneel opzicht de wettige voortzetting acht van de Nederlandse Hervormde Kerk”, aldus de kerkenraad. „Als gevolg van dit besluit zal de in ledental sterk teruggelopen gemeente zich in al haar handelen zo veel als mogelijk is richten op de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Dat betekent dat zo veel als mogelijk is bevoegde voorgangers uit de Hersteld Hervormde Kerk zullen worden uitgenodigd voor het voorgaan in de erediensten van de gemeente.”

De kerkenraad heeft zich laten adviseren door de hersteld hervormde predikanten ds. A. C. Rijken, ds. W. Roos, ds. W. J. Teunissen en ds. A. Vlietstra, zo schrijft hij verder. „Ds. Teunissen, woonachtig in het Zeeuwse Waarde, zal voorlopig pastorale bijstand bieden. Met het breed moderamen van de classis Zuid-West van de Hersteld Hervormde Kerk wordt contact gezocht om de aansluiting met de HHK probleemloos te doen verlopen.”

De vrije hervormde gemeente te Scherpenisse ontstond in 1996 en werd tot 2011 gediend door ds. J. van der Sleen. Daarna ging, tot april dit jaar, de eerwaarde heer P. Lissenburg, die deel uitmaakte van de kerkenraad, als vaste voorganger voor.