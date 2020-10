Stéphanos start dorpsprogramma in Malawi

Stichting Stéphanos is in Malawi een nieuw dorpsprogramma begonnen. De reformatorische organisatie steunt kinderen in Namitalala.

De komende vijf jaar helpt Stéphanos het afgelegen dorp Namitalala, waar nog nooit een hulporganisatie werkzaam is geweest, aldus directeur J. van der Ham. Het gebied telt momenteel één school voor 1200 kinderen uit negen dorpen. Verschillende van deze kinderen worden in het sponsorprogramma van stichting Stéphanos opgenomen.

Het dorpsprogramma heeft drie doelen: de kinderen bereiken met het Woord van God, het verbeteren van de levensomstandigheden en de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied. „Om deze doelen te bereiken, investeert Stéphanos in een compleet programma met onderwijs, gezondheid, landbouw en financieel advies.”

Het dorpsprogramma bestaat sinds 1999 en is gericht op (wees)kinderen en hun omgeving.