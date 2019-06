Opvang en een Bijbel voor Moldavische kinderen

Veel inwoners van Moldavië leven in een uitzichtloze situatie, omdat hun land ingeklemd ligt tussen EU-lid Roemenië en het in oorlog verkerende Oekraïne. Het Moldavisch Bijbelgenootschap zorgt voor lichtpuntjes.

Veel Moldaviërs trekken weg naar landen als Polen en Italië om daar een beter bestaan op te bouwen. Met als gevolg dat veel kinderen in armoede achterblijven bij hun grootouders. Het Bijbelgenootschap van Moldavië wil er zijn voor die achterblijvers, vooral de allerarmsten onder hen.

De armoede is het gevolg van de economische situatie. Moldavië is al zo’n zeventig jaar nauw verbonden met Rusland en economisch nog altijd afhankelijk van de export naar dat land. Maar de export is grotendeels stil komen te liggen door het conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Aan de achtergebleven kinderen, die maar zelden iets krijgen, geeft het Moldavisch Bijbelgenootschap Kinderbijbels en Bijbelboekjes, in samenwerking met de kerken. Die hebben ontmoetingsruimtes, waarin kinderen na schooltijd worden opgevangen. Het Nederlands Bijbelgenootschap helpt zijn collega-Bijbelgenootschap met het bereiken van deze kinderen.

Geliefd

Pavel Creciun leidt zo’n naschools opvanghuis van de kerk in Cantemir, een regiostadje in Zuid-Moldavië. Hij kwam met zijn gezin naar Cantemir omdat hij meer wilde doen voor God dan alleen op zondag naar de kerk gaan.

Cantemir ligt volgens hem in „de armste regio van Moldavië. Mensen hebben hier geen werk of krijgen een heel laag salaris, veel te weinig om van te kunnen bestaan. Stromend water of gas hebben ze niet; ze koken buiten op een vuurtje. De meeste kinderen worden opgevoed door hun grootouders of door één ouder. Vaak zijn de ouders of grootouders aan de drank en worden kinderen verwaarloosd of misbruikt.”

Deze kinderen krijgen thuis vaak geen liefde, maar voelen zich in het opvanghuis wel geliefd, merken Pavel en zijn vrouw. „We helpen hen met huiswerk, spelen met hen en bidden met hen.”

Bijbelstudie

Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt ervoor dat er Russische en Roemeense boekjes met Bijbelprenten uitgedeeld kunnen worden aan deze kinderen. Pavel en zijn vrouw doen wekelijks Bijbelstudie met hen, „op een manier die zij begrijpen”, al hebben ze de handen vol aan het runnen van het opvanghuis. „Het is niet altijd gemakkelijk voor ons om wat voor te bereiden op het niveau van de kinderen, maar door de prentenboekjes hebben we iets in handen wat precies bij hen past.”

Rieuwerd Buitenwerf is directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap.