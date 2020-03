Oproep kerktijden.nl aan kerkenraden: Vermeld live-uitzendingen

De site kerktijden.nl doet een oproep aan kerkenraden om informatie over aangepaste kerkdiensten in verband met het coronavirus te vermelden via de website.

Op de website, een online platform voor het vermelden van onder meer kerkdiensten en beroepingswerk, bestaat de mogelijkheid een diensttype aan te passen en zo aan te geven wanneer een kerkdienst enkel via de kerktelefoon te beluisteren is. Ook is het mogelijk via de pagina van een gemeente op kerktijden.nl direct door te linken naar de livestream waarop de gemeente de dienst uitzendt.

De site signaleert dat niet door alle gemeenten van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Het platform roept kerkenraden en scriba’s met toegang tot de website ertoe op om de relevante informatie door te voeren via de website.

Zondag zullen door het hele land vanwege de overheidsmaatregelen rond het coronavirus veel erediensten in aangepaste vorm plaatsvinden. Veel kerkenraden kiezen daarbij voor een uitzending via het internet, waarbij (het grootste gedeelte van) de gemeente thuis meeluistert.