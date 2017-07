Ontmoetingsdag hhg Boven-Hardinxveld: Houden van de wet is elfde gebod

„Het beoefenen van de gemeenschap der heiligen kan alleen als er gemeenschap met God is. Als het Woord verkondigd en God verheerlijkt wordt, kan dat moed geven.”

Dat zei dr. P. de Vries, hersteld hervormd predikant uit Boven-Hardinxveld, woensdag bij de vierde ontmoetingsdag van de hersteld hervormde gemeente in Boven-Hardinxveld. „Als we elkaar ontmoeten in het Woord, geeft dat gespreksstof”, aldus dr. De Vries. In de verkondiging van het Woord is Hij geestelijk aanwezig. „De sprekers graven kanalen, maar de Geest doet er water instromen.”

„In onze tijd beïnvloedt zelfontplooiing de kerken”, aldus de predikant. Dat is niet de boodschap van de Bijbel. Volgens hem vinden velen die Bijbelse boodschap neerdrukkend en onderdrukkend. „Maar als Christus tot ons komt ervaren we Zijn geboden niet als onderdrukkend. Dan ervaren we blijdschap en vreugde, zoals je die vindt in Psalm 95. „Hij is de bron van onze vreugde en blijdschap.””

Het elfde gebod

Over het houden, doen en bewaren van Gods geboden is nergens in de Bijbel meer te lezen dan in de eerste zendbrief van Johannes, aldus ds. P. den Ouden, hersteld hervormd predikant in Katwijk. Hij noemde het houden van Gods geboden in zijn toespraak het ”elfde gebod”. „Op het gevaar af dat we met die woorden van Johannes in wettische en activistische wateren verzeild raken.” Ds. Den Ouden sprak over 1 Johannes 3:23a: „En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus.”

Volgens de predikant uit Katwijk is ongeloof de grootste schuld die een mens met zich meedraagt. „Johannes schrijft dat we in de Naam van Jezus Christus moeten geloven. Dat is een gebod, een bevel. Wij verdedigen vaak ons ongeloof met allerlei bezwaren zodat dat gebod in ons systeem past. Maar wilt u zalig worden, dan moet u geloven in Jezus Christus. Daar roept de evangelieprediking toe op”, aldus ds. Den Ouden. „Het bevel tot geloven houdt in dat ik ten diepste ongelovig ben. Maar buiten Christus is de rampzaligheid. Geloven in God is geloven in Zijn beloften.”

Volgens de predikant moet een mens niet geloven in zijn geloof. Hij moet de toevlucht nemen tot Christus en geloven in Zijn Naam. „Schuil achter die Naam. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor we zalig moeten worden. In die Naam vinden we onze hoop. Wie in Zijn Naam gelooft, zal zalig worden.”

Gerechtigheid

In de middagbijeenkomst mediteerde H. Bor, christelijk gereformeerd voorganger in Poederoijen, over Mattheüs 5:6a. Daarin luidt de zaligspreking uit de Bergrede: „Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.” Dat is een gerechtigheid, aldus Bor, die de mens verloren heeft door de val in Adam, maar die verworven is door Christus en die mensen weer kunnen verkrijgen door het geloof. „Een mens zoekt geluk, maar kan geen gerechtigheid bewerken. Een honger en dorst naar die gerechtigheid wordt gewerkt als de mens ziet in welke toestand hij verkeert. In dat keerpunt ziet hij dat er gerechtigheid wordt geëist. Door op Christus te zien, ziet hij wat gerechtigheid is. Door het geloof wordt Zijn gerechtigheid verkregen en worden we verzadigd met Gods beeld.”

---

Lees ook het verslag van de vorige ontmoetingsdag:

„Geloof richt zich op hoop, hoop richt zich op de beloften” (Reformatorisch Dagblad, 07-07-2016)