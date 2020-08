Onderzoek: Coronaregels gelden ook voor kerken in VS

Voor kerkdiensten en andere grootschalige bijeenkomsten moeten dezelfde regels gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat vindt een ruime meerderheid van de volwassenen in de Verenigde Staten, zo blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center.

Acht op de tien Amerikanen (79 procent) nemen deze positie in. Daarentegen vindt 19 procent dat kerken meer flexibiliteit moeten krijgen om de eredienst naar eigen inzicht in te richten. Onder hen bevinden zich vooral evangelische protestanten, maar ook in deze groep vindt een meerderheid (62 procent) dat kerken zich moeten conformeren aan de regels van de samenleving. Slechts 6 procent vindt dat kerken op dezelfde wijze moeten samenkomen als vóór de uitbraak van het coronavirus.

Een meerderheid (55 procent) van de ondervraagden zegt dat de kerk die men voor de uitbraak van de epidemie bezocht, nu beperkt is opengesteld. Bijna een derde (31 procent) geeft aan dat de kerk gesloten is.

Een grote meerderheid van bezoekers van kerkdiensten (79 procent) zegt dat zijn of haar gemeente de diensten online uitzendt. De meeste reguliere bezoekers vinden het belangrijk dat ze veilig de diensten kunnen volgen, zonder het coronavirus te verspreiden.

Er zijn weinig aanwijzingen dat de corona-uitbraak zal leiden tot grote veranderingen in de godsdienstige gewoonten van Amerikanen. Acht op de tien volwassenen zeggen dat ze niet meer of minder diensten zullen bezoeken als de epidemie voorbij is. Slechts een kleine minderheid (10 procent) zegt van plan te zijn vaker naar de kerk te gaan of minder vaak (5 procent).

De uitbraak van het coronavirus heeft ook niet geleid tot een permanente stijging in het volgen van onlinediensten. Ongeveer de helft van de ondervraagden (53 procent) zegt dat hij deze diensten met dezelfde frequentie volgt als vóór de epidemie. Kortom, ook hier leidt de corona-epidemie niet tot noemenswaardige wijzigingen in de kerken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 10.000 volwassen Amerikanen in de periode van 13 tot 19 jul.