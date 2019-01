OGGiN laten student toe

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) heeft A. J. van Wingerden uit Hendrik-Ido-Ambacht toegelaten tot de studie voor predikant.

De Commissie van Onderzoek was maandag bijeen in Barneveld.

Van Wingerden is 44 jaar, gehuwd en vader van drie kinderen, diaken in Kinderdijk en van beroep intensivecareverpleegkundige. De preekbevoegdheid van Van Wingerden gaat in na de vergadering van classis Oost, in maart. De predikanten ds. A. Kort en ds. Th. L. Zwartbol nemen zijn begeleiding ter hand.

Het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland telt op dit moment zeven dienstdoende predikanten, een emeritus predikant en een lerend-ouderling. Er zijn 56 gemeenten en 4 afdelingen.