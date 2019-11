Nieuwe preses PKN: Geroepen voor héle kerk

Ds. M. C. Batenburg, die donderdagmorgen gekozen is tot preses (voorzitter) van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zegt daar niet te zitten als gereformeerdebonder. „Ik ben geroepen de héle kerk te dienen.”

De predikant, verbonden aan de protestantse wijkgemeente Sint-Janskerk in Gouda, werd donderdagmorgen op voordracht van het moderamen (dagelijks bestuur) gekozen door de generale synode van de Protestantse Kerk in de vacature van ds. S. van Meggelen. Die werd ruim anderhalf jaar geleden tot preses benoemd, maar zij moest onlangs vanwege gezondheidsredenen terugtreden. Ds. Batenburg is nu gekozen om haar termijn –nog 3,5 jaar– uit te dienen.

Ds. Batenburg gaf tijdens een korte persconferentie aan dat hij door het synodebestuur was gevraagd of hij, mocht de synode hem kiezen, bereid was de voorzittershamer van de synode te hanteren. Hij heeft inmiddels ook de kerkenraad van zijn wijkgemeente in Gouda ingelicht. De komende 3,5 jaar zal hij voor 40 procent in zijn gemeente werkzaam zijn als gemeentepredikant. De rest van de tijd werkt hij voor de synode.

De Goudse predikant, getrouwd en vader van drie kinderen, verwacht niet dat hij als gereformeerdebonder in de problemen komt, mocht de synode op bepaalde terreinen besluiten nemen waar hij persoonlijk niet achter staat. „Als preses heb ik me natuurlijk te voegen in het beleid van de synode.”

Zegen

De algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. P. J. Vergunst, is blij met de verkiezing van ds. Batenburg. „Hij is niet alleen een ervaren bestuurder, maar vooral een dienaar van het Woord en zo ook van de kerk”, aldus Vergunst. „Na de moeilijke maanden die achter het moderamen liggen, zie ik deze benoeming als een zegen van God, ook vanwege de kwetsbare situatie van de kerk. We bidden dat ds. Batenburg in verbondenheid met de belijdenis van de kerk als preses leiding aan het geheel van de kerk zal geven.”

