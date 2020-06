NBG: Bijbelgebuik steeds meer gedigitaliseerd

De digitalisering van het Bijbelgebruik zet door. Dat concluderen het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap in hun jaarverslag, dat dinsdag verscheen.

Het aantal unieke bezoekers van Bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. Het aantal gebruikers van de app van het Bijbelgenootschap verdubbelde bijna naar 140.000. Die groei was mede te danken aan de nieuwe leesplannen, aldus het NBG. De app kreeg actuele leesplannen voor Pasen en advent, alsook een speciaal Rembrandt-leesplan.

Het NBG zette in 2019 ook in op verbreding. De auteurs van de Bijbelblogs op de site van het Bijbelgenootschap komen nu uit „de volle breedte” van christelijk Nederland. In 2019 trokken die ruim 300.000 lezers, bijna vier keer zoveel als in 2018.

De NBG-uitgeverij publiceerde in 2019 onder meer de Bijbel in Gewone Taal (BGT) voor jongeren. Deze BGT Jongerenbijbel is gemaakt in samenwerking met de EO en Youth voor Christ. De NBG-kindernevendienstmethode ”Bijbel Basics” werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82 procent.

In het buitenland steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd „stappen” uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools en in enkele Surinaamse talen. Ook kwamen er edities uit op de Antillen en in Moldavië.