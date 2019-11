Kerkzaal hervormde Calvijnkerk Baarn opgefrist

De kerkzaal van de Calvijnkerk van de hervormde gemeente in Baarn heeft een uitgebreide opfrisbeurt ondergaan. Daardoor heeft ze een heel andere aanblik gekregen, laat ds. M. van Dam weten.

„Behalve lichtere kleuren aan de wanden is ook de vloer vernieuwd. De banken zijn uit de kerk gehaald en in een ruimere opstelling teruggeplaatst. Om accenten te creëren is het staal in de kerkruimte zwart geschilderd, net als de kozijnen van de nieuwe glazen deuren naar de hal van de gebouwkerk, die een ruimtelijke en open uitstraling geven. Het werk is door professionals uitgevoerd, met allerlei hand- en spandiensten van gemeenteleden.”

De Calvijnkerk is eigendom van de Vereniging Calvijn en werd in 1925 in gebruik genomen als ”gebouw Calvijn”. Toenmalig voorzitter ds. I. Kievit beloofde de aannemer 100 gulden extra als hij al in 1924 kon opleveren, maar dat mocht niet baten. Ds. Van Dam: „Bij de verbouwing in oktober liep alles wel volgens schema. Tijdens een gemeenteavond op 13 november is dankbaar stilgestaan bij het werk dat is gedaan en gebeden om Gods onmisbare zegen bij het verkondigde Woord op deze plaats.”

Tijdens de werkzaamheden week de wijkgemeente voor haar ochtenddiensten uit naar de Pauluskerk, waar ze normaal alleen de middagdiensten houdt.