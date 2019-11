Kerkblad De Saambinder bestaat 100 jaar

De Saambinder bestaat een eeuw. De eerste editie van het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten verscheen op 14 november 1919. Het digitale archief Digibron is recent aangevuld met jaargangen uit de oorlogsjaren.

Ds. W. den Hengst en ds. G. H. Kersten waren samen de eerste hoofdredacteuren. De laatste schreef lange dogmatische artikelen in het weekblad.

De Saambinder 100 jaar: stichten, opiniëren, informeren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog rolde de Saambinder een tijd lang niet van de pers. Op 22 januari 1942 verscheen de laatste Saambinder, op 17 oktober 1945 werd de draad weer opgepakt. Het blad mocht tijdens de oorlogsjaren niet verschijnen „vanwege de nijpende papierschaarste.” Van februari 1943 tot augustus 1944 mocht wel twee keer per maand het infoblad ”Mededeelingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland” verschijnen. Ook deze bladen zijn nu ook in Digibron te vinden.

Momenteel telt de Saambinder ruim 20.000 abonnees.