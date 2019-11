Jeugdwerkdag GGiN: doeners betrekken bij jeugdwerk

Het is moeilijk om jongeren bij de kerk te behouden, stelde ds. D.E. van de Kieft zaterdag in Apeldoorn op de landelijke bijeenkomst jongerenwerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). „Jeugdwerkleiders doen er alles aan jongeren te bereiken, maar uiteindelijk is het de Heere Zelf Die dat doet.”

De predikant uit Urk stond in zijn openingswoord op de landelijke jeugdwerkdag stil bij Psalm 72:6a: „Hij zal nederdalen als een regen op het nagras.” Leven we niet in de tijd van het nagras, zo vroeg de predikant zich af. Veel ouderen vallen weg. „Omdat Hij zal nederdalen, mogen we gelukkig van die grasscheutjes zien. Dat behoedt ons voor moedeloosheid. We mogen horen dat vele jongeren zich bij de kerk betrokken weten”, aldus ds. Van de Kieft.

De landelijke jeugdwerkdag, georganiseerd door de jeugdverenigingen van ggiN te Rijssen en Vriezenveen, trok 170 bezoekers. Filmpjes gaven een inkijkje bij de activiteiten van hun jeugdverenigingen. Een aantal jongeren werd daarover geïnterviewd. In Pretoria (Zuid-Afrika) werkt de jeugdvereniging van de ggiN samen met die van de gereformeerde gemeente.

Doeners

B. van den Belt MA, opleidingsmanager van het Hoornbeeck College te Kampen, hield de hoofdlezing over het thema ”Iedereen doet ertoe! Op welke manier kunnen ook doeners betrokken worden bij de jeugdvereniging?” Van den Belt: „Hoe kunnen we de motivatie van jongeren voor het jeugdwerk verhogen?” De spanningsboog van luisteren is volgens hem acht minuten. „Zorg voor het verrassingseffect”, stelde hij. „Houd als jeugdwerkleider het doel in het oog: jongeren voor Christus te winnen.”

Elke doelgroep vraagt zijn eigen aanpak, aldus Van den Belt. „We kunnen niet met alle doelgroepen rekening houden. De eerste verantwoordelijkheid van het overdragen van de Bijbelse boodschap ligt thuis.”

Hebben alle inspanningen wel zin, vroeg Van den Belt zich af. „We zien een teruglopend bezoek aan jeugdverenigingen. Er is weinig binding aan grotere verbanden.”

Geen containerbegrip

Volgens hem komen jv’s uit de tijd dat er weinig alternatieven waren. Dat was een totaal andere tijd dan nu. Toch moeten we er alles aan doen om de jeugd, zeker de doeners, bij de jeugdvereniging te betrekken. „Doener is een containerbegrip. Geen doener is hetzelfde. Doeners moeten iets kunnen zien en voelen om te leren en te kunnen begrijpen.”

Van den Belt adviseert jeugdwerkleiders praktische onderwerpen te kiezen voor doeners. Laat ze hun eigen leermiddelen samenstellen. Veel doeners zijn eerder volwassen. Ze dragen eerder alledaagse verantwoordelijkheden dan veel denkers.

Stel ook niet te hoge eisen aan wat ze moeten lezen. De Bijbel is goud, de rest is bladgoud, zei iemand. Geef ze bij het Bijbellezen wel een leeswijzer met de vraag: Wat heeft Gods Woord in dit gedeelte mij vandaag te zeggen?, adviseerde Van den Belt.

Deputaatschap

Ouderling A. Bolier uit Elspeet presenteerde het door de synode van GGiN ingestelde Deputaatschap Opleiding Onderwijs Catechese (DOOC). Dit nieuwe deputaatschap wil volgens Bolier lijn aanbrengen in de activiteiten van jeugdverenigingen en een regie ontwikkelen voor het landelijk jeugdwerk. Omgaan met jongeren is volgens hem een roeping. Het deputaatschap gaat een handleiding bieden voor een catechisatiemethode en ontwikkelt een website waarop artikelen worden geplaatst. Zo wil het een verzamelplaats zijn voor het vinden van antwoorden. „Ons doel is jongeren te betrekken bij de kerk, bij Christus.”