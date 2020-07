Ds. Van Bruggen (PKN) 25 jaar predikant

Ds. L. P. J. van Bruggen, hervormd predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat donderdag 25 jaar in het ambt.

Leonard Peter Jan van Bruggen werd geboren op 23 maart 1967 in Waalwijk. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1995 hervormd predikant in Elim (bij Hoogeveen). Daarna stond hij in Lopikerkapel (1999).

In 2005 werd hij docent aan de Theologische Hogeschool Sundermann Nias, Indonesië. Vervolgens stond hij in IJmuiden-West (2008) en in het Vlaamse Roeselare (Verenigde Protestantse Kerk in België, 2013). In 2016 werd ds. Van Bruggen predikant op Curaçao.

Sinds 2018 is hij verbonden aan Westkapelle.