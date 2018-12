Ds. J. D. van ’t Zand wordt predikant op Curaçao

Ds. J. D. van ’t Zand, predikant van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt (cgkv) te Sneek, wordt predikant van de verenigde protestantse gemeente (VPG) op Curaçao.

De predikant heeft recent het beroep aangenomen dat de wijkgemeente Emmakerk op hem had uitgebracht.

Naast de Emmakerk bestaat de VGP uit de wijkgemeenten Ebenezer Church en Fortkerk.

Ds. Van ’t Zand is sinds 2011 predikant te Sneek. Eerder diende hij de gereformeerde kerke te Randburg-Oos (Suid-Afrika) en Midrand, eveneens in Zuid-Afrika. In 2003 werd hij predikant van de christelijke gereformeerde kerk Wildervank-Veendam in combinatie met Zuidlaren.