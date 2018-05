Ds. C. M. Buijs neemt afscheid van hersteld hervormd Elspeet

Ds. C. M. Buijs heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente in Elspeet.

De predikant bepaalde zijn gehoor bij Johannes 17:20. Het thema van de preek was: ”Jezus, de biddende Hogepriester”, met als aandachtspunten: gebed voor Zichzelf, gebed voor de discipelen, gebed voor allen die door hun woord in Hem zullen geloven.

Ds. Buijs werd namens de gemeente toegesproken door ouderling R. Koetsier. De predikant werd Psalm 89:8 en Psalm 134:3 toegezongen.

Ds. Buijs ging per 1 mei met emeritaat. Hij diende de hervormde gemeenten van Gameren (1984), Kesteren (1991) en Nieuwleusen (1998). In 2005 vertrok hij naar de hersteld hervormde gemeente van Wijk en Aalburg (2005). Vanaf 2011 stond hij in Elspeet.

