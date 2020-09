Beloning van 60 euro voor spionage in huiskerk China

Mensen die bereid zijn om voor de Chinese autoriteiten in christelijke huisgemeenten te spioneren, krijgen een beloning van omgerekend zo’n 60 euro.

De organisatie Bitter Winter, die de vrijheid van godsdienst en mensenrechten in China onderzoekt, meldde onlangs dat het Bureau van Godsdienstige Zaken in de provincie Gushi de inwoners aanmoedigt om foto’s, video’s en audio-opnamen te maken in „locaties voor illegale religieuze activiteiten.” Elke goede tip levert een beloning op.

De autoriteiten vinden dat de ondergrondse kerk een „grote negatieve impact op de veiligheid en stabiliteit op het gebied van religie” heeft.

In verschillende steden in de provincie Henan hangen posters met de oproep om „illegale religieuze activiteiten” aan te geven.