Niet voor de eerste keer in de zo goed als twintig jaar dat hij aan de macht is, strijdt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen de Koerden. Turkije zegt de afgelopen dagen met drones en gevechtsvliegtuigen bijna tweehonderd strijders van de Turkse afscheidingsbeweging PKK en de Syrisch-Koerdische militie YPG in Syrië en Irak te hebben uitgeschakeld.