„Vanuit het perspectief van vrijheid vóór onderwijs kijken naar de vrijheid ván onderwijs.” Dat was het pleidooi van CU-fractieleider Gert-Jan Segers op het ROV-congres in Gouda (10-11). De vrijheid van onderwijs kennen we. Maar wat is nu de vrijheid voor onderwijs? En hoe bereik je die?