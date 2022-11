Het is 26 augustus 1963. Op het jacht Podgorka, dat voor de Istrische kust drijft, staren twee heren op leeftijd voor zich uit. Hoewel het duo, in licht kostuum en met panamahoed, zich koestert in de warmte van de zon, ademt de foto een sfeer van kilte. Het is dan ook midden in de Koude Oorlog.