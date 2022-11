Bijna twee derde van de wereldbevolking had in september 2021 antilichamen aangemaakt tegen het coronavirus door infectie of vaccinatie. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in nieuw onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift PLOS Medicine. Volgens de WHO voorspellen de hoeveelheid corona-antilichamen voor een groot deel of iemand immuun is voor het coronavirus.