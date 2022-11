Ds. Jannasch bleef zich inzetten voor de Joden

Duitse onderzoeken laten zien hoe ‘echo’s’ uit de nazitijd Joodse leerlingen, docenten en hun families nog altijd pijn doen. Josef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, luidde onlangs de noodklok: „Het Joodse leven in Duitsland wordt nog steeds massaal bedreigd!” Gelukkig zijn er vanuit de Duitse (kerk)geschiedenis ook namen te noemen van hen die zich tijdig hebben verzet tegen het antisemitisme van het naziregime. Een van hen is ds. Wilhelm Jannasch.