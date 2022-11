Soms ontmoet je op een avond die georganiseerd is door een afdeling of kiesvereniging van de SGP iemand die bezorgd aangeeft: „Wel goed wat jullie doen, maar ’t is toch de oude SGP niet meer, de SGP van ds. Kersten en ds. Zandt.” Zo’n opmerking komt dan vaak voort uit oprechte betrokkenheid bij de partij.