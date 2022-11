Vorige week herdachten we de kerkhervorming. Dan gaat het vaak over de verschillen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische kerken. Ik vond het weer confronterend om te zien hoe we in onze kring soms geneigd zijn om oude ”beelden” in stand te houden: rooms-katholieken vereren heiligen, bidden via Maria en moeten biechten bij de pastoor.