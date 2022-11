Ze wijst naar een hoop puin en zegt: „Hier stond mijn huisje.” We zijn in Mosul, een stad in Noord-Irak en Balqees Ablahad Jardak wijst me er de weg. Wie is Balqees? Een alleengaande vrouw van midden zestig, verpleegkundige van beroep. En: ze is christen. Precies dát verraste me die middag en ik zal uitleggen waarom.