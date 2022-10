Hoe je ook over de betekenis van geloof en kerk denkt, in het algemeen is iedereen het er wel over eens dat de kerkhervorming van 1517 een belangrijk markeringspunt in de geschiedenis is. Daarmee kwam een einde aan de kerkelijke en politieke dominantie van het pausdom. Alleen al daarom is er reden om elk jaar Hervormingsdag te houden.