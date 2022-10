Musk neemt Twitter over, ontslaat top van het bedrijf

Elon Musk is donderdagavond eigenaar geworden van Twitter, schrijven Amerikaanse media op basis van ingewijden. Meteen toen de overname ter waarde van 44 miljard dollar rond was, heeft de miljardair de huidige Twitter-topman Parag Agrawal ontslagen. Enkele uren later schreef Musk op Twitter dat „de vogel is bevrijd”. Volgens een ingewijde die sprak met persbureau Bloomberg is Musk van plan tijdelijk de rol van nieuwe topman op zich te nemen, in ieder geval tot een nieuwe topbestuurder is gevonden.