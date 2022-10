Niet alleen Nederland heeft een stikstofprobleem. Dat is al langer bekend. In 2009 schreef een Zweeds milieu-instituut (Stockholm Resilience Centre) over de grenzen van de draagkracht van de aarde (de Planetary Boundaries). Voor stikstofverlies naar het milieu, klimaatverandering en verlies aan soorten dieren en planten (biodiversiteit) waren we een rode lijn gepasseerd.