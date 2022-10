Column: Recht op seks in het huwelijk?

Wij leven in een maatschappij waarin seksuele prikkels op veel verschillende manieren tot ons komen. Met deze boodschap: seksuele behoeften zijn er om bevredigd te worden. Per direct. Seks is als consumptieartikel overal verkrijgbaar. Het woord seks veronderstelt al dat het om platte lust gaat. Het is te koop. Voor geld, voor een goede positie op de arbeidsmarkt, reëel of virtueel. De bevrediging van je lust ligt binnen handbereik. Een pornoactrice zegt nooit nee, en is slechts één muisklik van je verwijderd.