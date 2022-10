Een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe komt uit zichzelf naar mensen toe. Hoewel Wolven in Nederland, de Zoogdiervereniging en Ark Natuurbeheer zeggen dat wolven mensen mijden, is dit dier niet mensenschuw, staat in een bericht dat de parkdirectie dinsdag op de site van De Hoge Veluwe heeft geplaatst. Naast het bericht staan ook tips over hoe bezoekers moeten handelen als ze in het park een wolf tegen het lijf lopen.