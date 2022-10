Puin vormt bergen. Ramen liggen half of helemaal uit de kozijnen. Slechts een skelet resteert van het eens zo iconische Dijkzigt ziekenhuis. Straks is dat ook verleden tijd en blijft alleen de herinnering over. Het ziekenhuis was in de jaren zestig een van de grootste gebouwen van Rotterdam en een symbool van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.