„In de dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden.” Als er één plek in de Bijbel is waar het ontluisterende van het levenseinde wordt beschreven, dan is het wel in Prediker 12. Het zijn herkenbare woorden, zeker voor degenen die te maken krijgen met het stille verdriet van dementie.