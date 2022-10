Ieder mens heeft wortels in de geschiedenis – via familie, via een plaatselijke of kerkelijke gemeenschap, via een andere kring van mensen waar je bij hoort. Wie wil, kan proberen die wortels voor zichzelf bloot te leggen. Dan zie je waar je vandaan komt. Maar pas als je erover gaat vertellen of schrijven, word je zelf ook een schakel in de keten die de geschiedenis doorgeeft.