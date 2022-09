Door de „exorbitante” energieprijzen dreigen vele duizenden bedrijven in de Europese Unie om te vallen. Daarom moet Brussel snel optreden om de klappen voor het bedrijfsleven door de energiecrisis te verzachten. Dat schrijft de werkgeverslobbygroep BusinessEurope in een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.