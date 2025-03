Trump beveelt onderzoek naar importheffingen op hout

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door minister van Handel Howard Lutnick. Het ministerie moet onderzoeken of er sprake is van het dumpen van goedkoop hout op de Amerikaanse markt met behulp van overheidssubsidies, ten nadele van Amerikaanse houtproducenten. Daardoor zou de nationale veiligheid van de Verenigde Staten geschaad worden, aldus het Witte Huis.

Naast ruw hout zoals planken en balken kunnen er ook tarieven komen op houten producten, zoals keukengerei of meubels.

Canada is een grote exporteur van hout naar de VS. Canada krijgt, samen met Mexico, vanaf dinsdag al te maken met importheffingen van 25 procent door Trump.

De bestaande importheffingen op hout uit Canada in de VS, zijn volgens een functionaris van het Witte Huis ontoereikend om het dumpen van goedkoop hout tegen te gaan. De functionaris sprak van „kwaadwillende spelers” in de wereld die met staatssteun „enorme overcapaciteit” hebben opgebouwd bij de houtproductie. Trump overwoog eerder al heffingen van 25 procent op buitenlands hout.

Trump tekende daarnaast een decreet om de houtproductie in de VS te vergroten, wat de kosten voor onder meer woningbouw moet verlagen. Zo moeten sneller vergunningen afgegeven kunnen worden voor houtwinningsprojecten.