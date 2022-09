Bijna 2,5 miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom in Florida

Bijna 2,5 miljoen huishoudens en bedrijven in Florida zitten in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) zonder stroom door de gevolgen van orkaan Ian. Dat meldt Poweroutage.us, dat van ruim 11 miljoen klanten in Florida bijhoudt of het licht nog brandt. Er zijn nog geen meldingen van doden of gewonden. Zodra het donderdagochtend licht wordt in Florida, beginnen hulpverleners volgens gouverneur Ron DeSantis met een massale reddingsoperatie om getroffen burgers in overstroomde gebieden te helpen.