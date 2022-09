ZorgKiezer verwacht dat verzekeraars premiestijging DSW volgen

ZorgKiezer verwacht dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW zullen volgen om de zorgpremie in 2023 met bijna tien euro per maand te verhogen. Een aantal verzekeraars komt mogelijk nog hoger uit, aldus de vergelijkingssite. „Dat komt door de uiteenlopende hoogte van de solvabiliteit en daarmee de reserves die verzekeraars kunnen inzetten om de premiestijging te dempen en de financiële naweeën van corona die per verzekeraar verschillen”, aldus directeur Peter Ruys van ZorgKiezer.nl.