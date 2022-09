DSI-agent Amsterdam geëerd voor beëindigen gijzeling Apple Store

Een agent van de Dienst Speciale Interventies die door zijn optreden op 22 februari de gijzeling heeft beëindigd van mensen in de Apple Store in Amsterdam, is geëerd met de zogeheten Amsterdamspeld. Hij kreeg deze donderdag uit handen van burgemeester Femke Halsema tijdens een bijeenkomst met enkele tientallen betrokken politieagenten. De agent reed de 27-jarige gijzelnemer aan, de man overleed een dag daarna. Ook 23 andere agenten die er die avond bij betrokken waren zijn geëerd; zij kregen de zogenoemde Heldenspeld.