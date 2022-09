De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met rode cijfers gesloten. Beleggers op Wall Street waren vooral in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Autoconcern Ford Motor ging hard onderuit na een waarschuwing dat problemen in de toeleveringsketens het bedrijf 1 miljard dollar extra kunnen kosten in het derde kwartaal.