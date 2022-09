Ineens stond de wereld weer even stil. Donderdagavond 8 september om halfacht, om precies te zijn. Ik zat aan de telefoon toen een vriend me appte dat de Engelse koningin was overleden. Er zijn van die momenten die je nooit vergeet. Zoals mijn vader nog altijd exact weet te vertellen waar hij was toen hij het nieuws hoorde dat president Kennedy was vermoord.