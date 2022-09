De gasprijs is woensdag omhooggeschoten nadat de Europese Commissie een plan onthulde om op de energiemarkt in te grijpen. Daarbij werd het idee van een prijsplafond voor gas op de lange baan geschoven. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs met bijna 12 procent in vergelijking met een dag eerder tot 222 euro per megawattuur.