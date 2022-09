De vlucht waarmee de kist met het lichaam van de Britse koningin Elizabeth dinsdag van Edinburgh naar Londen werd gebracht is de meest gevolgde vlucht ooit. Volgens de website Flightradar24 keken online meer dan 5 miljoen mensen live mee. Bijna 4,8 miljoen mensen volgden de vliegtocht via de website zelf. Daarnaast werd de vlucht door nog eens een kwart miljoen mensen via YouTube bekeken.