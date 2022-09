Officiële portretten van Michelle en Barack Obama zijn woensdag tijdens een feestelijke ceremonie onthuld in het Witte Huis. Het is voor het eerst sinds 2012 dat schilderijen van een voormalig presidentieel paar weer een plekje krijgen in de ambtswoning in Washington. Traditiegetrouw doet de opvolgende president dat, maar Donald Trump organiseerde de ceremonie nooit voor zijn voorganger Obama.